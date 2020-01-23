Çin yeni yılına geri sayım

Çin takviminde 2020 yılına girmeye az kaldı. Bu yıl Çin’de ‘Fare Yılı’ olarak kutlanacak. Kutlamalar için hazırlıklar tamamlandı. Bahar Bayram Galası, 36 yıldır Çinlilerin bayram kutlamalarının çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahar Bayramı Galası, sadece bir sanat gösterisi değil, aynı zamanda Çin ekonomisini yansıtan bir gösterge. Bahar Bayramı Galası, 1983 yılında ilk defa Çin’in resmi televizyon kanalı CCTV’de gösterilmiş ve hemen izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. O yıldan beri 36 kere düzenlendi. 1984 yılında ilk defa bir yerel saat markası galanın ticari sponsorluğunu üstlendi. 1980’li yıllarda galanın sponsorları genellikle saat şirketleri iken, ‘90’lı yıllarda sponsorlar beyaz eşya ve bisiklet şirketleri oldu. İnternetin gelişmesinden önce sponsorlar arasında süt, içecek ve elektrikli ev aletleri şirketleri hakim bir durumdaydı. Son yıllarda bilişim sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, Bahar Bayramı Galası da Çinli teknoloji devlerinin büyük rekabet platformu haline geldi. Bu değişim, Çin ekonomisinin yaklaşık 40 senelik gelişimini de yansıtıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.