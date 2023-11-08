Çin yönetimi Orta Doğu krizine nasıl bakıyor?
7 Ekim sabahı Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlayan İsrail - Hamas çatışmaları bir ayı geride nıraktı. Aradan geçen bir ayda İsrail topraklarında başlayan savaş Gazze'de Filistinlilerin aralıksız saldırılar altında yaşadığı ve öldüğü bir cehenneme dönüştü. Peki, Çin Gazze'deki krize nasıl bakıyor? Çin, her ne kadar İsrail ve Hamas krizinde bir arabulucu olarak ortaya çıkmak istese de yapabilecekleri şimdilik sınırlı görünüyor. Çin’in krizle ilgili ilk açıklamasında Hamas’ı kınamaması ve İsrail’in kendini savunma hakkını dile getirmemesi yüzünden İsrail büyük bir hayalkırıklığı duyduğunu açıklamıştı. Dünyanın önemli bir ekonomik ve askeri gücü haline gelen Çin'in Ortadoğu politikalarına ilişkin iki uzmanın görüşüne başvurduk.
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