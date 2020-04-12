Çin'de 10 günde inşa edilen hastane gazetecilere açıldı
Çin'in Wuhan kentinde, corona virüs hastaları için sadece 10 günde inşa edilen sahra hastanesinin görüntülerini ekranlarınıza getirmiştik. İşte o hastane, artık ihtiyaç kalmadığı için kullanılmıyor. Çinli yetkililer, rekor sürede inşa edilen ve binlerce kişinin tedavi edildiği o hastanenin kapılarını gazetecilere açtı.
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NTV 12.04.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 10:48
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