Çin'de 10 günde inşa edilen hastane gazetecilere açıldı

Çin'in Wuhan kentinde, corona virüs hastaları için sadece 10 günde inşa edilen sahra hastanesinin görüntülerini ekranlarınıza getirmiştik. İşte o hastane, artık ihtiyaç kalmadığı için kullanılmıyor. Çinli yetkililer, rekor sürede inşa edilen ve binlerce kişinin tedavi edildiği o hastanenin kapılarını gazetecilere açtı.

NTV 12.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 10:48

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