Çin'de 5G'li araçlar dönemi

Nesnelerin internet alanında önemli imkanlar sunacağı 5G teknolojisi araçlarla buluşuyor. Çin’de bu konuda çok önemli gelişmeler var. Sürücüsüz traktörlerden çöp toplama araçlarına kadar pek çok araç bu teknolojiyle beraber yollara indi.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.08.2020 - 14:05| Son Güncelleme : 15.08.2020 - 14:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.