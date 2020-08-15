Çin'de 5G'li araçlar dönemi

Nesnelerin internet alanında önemli imkanlar sunacağı 5G teknolojisi araçlarla buluşuyor. Çin’de bu konuda çok önemli gelişmeler var. Sürücüsüz traktörlerden çöp toplama araçlarına kadar pek çok araç bu teknolojiyle beraber yollara indi.

NTV 15.08.2020 - 14:05 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 14:29

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER