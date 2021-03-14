Çin'de açılan 'kutup ayılı' otele tepki yağıyor

Çin'in Heylongciang eyaletinde ‘Dünyanın İlk Kutup Ayılı Oteli’ iddiasıyla hizmete giren otelde, iki kutup ayısı bulunuyor. Hayvan hakları savunucuları otele tepki gösterse de müşterilerden yoğun talep var. İki kutup ayısının izlenebildiği ve fiyatları 290 ile 443 dolar arasında değişen odaların tamamı tutulmuş durumda...
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NTV 14.03.2021 - 12:07| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 12:17
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