Çin'de bir anda oluşan obruk onlarca aracı yuttu

Çin'in Siçuan eyaletindeki Yibin kentinde bir anda oluşan obruk onlarca aracı yuttu. Bir alışveriş merkezinin yakınlarında park halindeki tam 21 araç açılan obruğa düştü. Ağır hasar gören araçlar vinçlerle kurtarılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

NTV 19.08.2020 - 17:06 | Son Güncelleme : 19.08.2020 - 17:22

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