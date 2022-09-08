Çin'de depreme ilişkin yeni görüntüler

Çin'in Siçuan eyaletini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Son olarak deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaan şehrindeki bir kreşte deprem olurken öğretmenlerin yüzlerce çocuğu binadan çıkarmaya çalıştıkları o anların görüntüleri yayınlandı. Öğretmenlerin deprem sırasında uykuda olan çocukları uyandırarak güvenli noktaya götürdükleri görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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