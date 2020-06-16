Çin'de ikinci dalga endişesi

Çin'de son 24 saatte 27'si başkent Pekin'de olmak üzere 40 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle Pekin'de 12 Haziran'dan bu yana saptanan vaka sayısı 106'ya yükselmiş oldu. Başkentte "savaş dönemi" uygulamalarına geçildiği açıklandı. Seyahat kısıtlaması da yeniden getirildi.

NTV 16.06.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 17:21

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER