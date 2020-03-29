Çin'de ikinci dalga salgın riski

Küresel Coronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor.. Çinli yetkililer tedavisi süren tüm ağır Coronavirüs hastalarını tek merkezde toplama kararı aldı. Yeniden görülmeye başlanan vakaları nedeniyle Pekin yönetiminden ikinci dalga salgın uyarısı geldi.

NTV 29.03.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 15:50

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