Çin'de karantina fabrikasından kaçış

Çin'de Corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle birçok işyerinde karantina uygulanmaya başlandı. Onlardan biri Apple ürünlerinin de üretildiği 300 bin kişinin çalıştığı tesis. Geçtiğimiz hafta fabrikada COVID-19 vakalarına rastlanmasının ardından Çin'in "sıfır vaka" politikası gereği tüm tesis karantinaya alındı. Kimsenin girişi çıkışına izin verilmedi, kapalı devre üretime geçildi. Karantinada kalmak istemeyen işçilerden bazıları bavullarıyla yola koyuldu, 100 km'den fazla yürümek zorunda kalanlar oldu.
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