Çin'de karantina hafifliyor

Tüm ülkeler karantina kurallarını sıkılaştırırken; virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de karantina gevşetiliyor. Hubei eyaletinde seyahat yasakları yarın kalkıyor. Virüsün ortaya çıktığı, eyaletin başkenti Wuhan'da ise 8 Nisan'da hafifletilmeye başlayacak.

NTV 24.03.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 15:58

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