Çin'de sel felaketi: Metro hattı su altında kaldı

Çin’in orta kesimlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Ülkenin güneyini ise bu yılın 7. tayfunu vurdu. Zhengzhou şehrindeki metro ağı su altında kaldı. Yolcular nefes alabilmek için metronun koltuklarına çıktı.

NTV Haber 21.07.2021 - 01:20 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 01:35

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