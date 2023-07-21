Çin'de tren istasyonu sular altında kaldı
Çin'in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde hızlı tren istasyonu, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Jiangsu Wuxi Meteoroloji Gözlemevi, dün sabah şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaparken, alarm seviyesini kırmızıya yükseltmişti. Wuxi’nin bazı bölgelerinin dün sabah 100 mm'den fazla yağış aldığı, yağışın bugün de devam ettiği aktarıldı. Kentteki bazı metro hatları ile giriş kapıları tedbir amaçlı kapatıldı.
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