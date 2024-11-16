Çin'de üniversite kampüsünde bıçaklı saldırı: 8 ölü

Çin'in Yixing kentindeki bir üniversite kampüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişinin yaralandı. Polis, olayın yerel saatle 18.30 civarında Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde meydana geldiğini ve saldırganın olay yerinde yakalandığını duyurdu.



Saldırıyı düzenleyen kişinin üniversiteden yeni mezun olduğu ve eylemini "sınavda başarısızlık, mezuniyet belgesi alamama ve staj ücretinden memnuniyetsizlik" gibi gerekçelerle gerçekleştirdiği belirtildi.