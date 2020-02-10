Virüs can almaya devam ediyor (Çin'de yaşayan Türk vatandaşı son durumu NTV'ye anlattı)
Corona virüs kabusu yaşayan Çin'de, yeni yıl tatili sona erdi. Ancak sokaklar yine boş kaldı. Virüs nedeniyle can kaybı 910'a ulaştı. Vaka sayısı ise 40 binin üzerinde. Birkaç gündür düşük seviyede bir karantina başlatılan Çin'de yaşayan Türk İngilizce Öğretmeni Burak Teoman, son durumu NTV'ye anlattı.
10.02.2020 - 12:53| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 13:32
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