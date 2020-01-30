Çin'de yaşayan Türk akademisyen NTV'ye konuştu: Günde 36 defa ellerimi yıkıyorum
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170'e yükseldi. Corona virüsü son olarak Tibet'e de sıçradı. Böylece 1,4 milyar insanın yaşadığı ülkenin bütün bölgelerine virüs bulaştı. Çin'de yaşayan akademisyen Nurettin Akçay, canlı yayında izlenimlerini aktardı.
30.01.2020 - 16:22| Son Güncelleme : 30.01.2020 - 16:29
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