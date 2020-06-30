Çin'de yeni virüs alarmı: Araştırmacılar endişeli

Çin'de yapılan bir araştırmada, dünya çapında yeni bir salgına yol açma potansiyeli taşıyan yeni bir tür domuz gribi virüsü bulundu. Araştırmacılar, virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişeli. İşte ayrıntılar....

NTV 30.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 12:31

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