Çin'deki salgında ikinci dalga endişesi: Ağustosta olabilir
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi. Veriler, ülkede görülen yeni vakaların yine yurtdışı kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Gazeteci Perihan Sungur, canlı yayında konuya ilişkin son durumu aktardı. "Çin'de ağustotsa corona virüste yaşanacak olan ikinci dalganın sona ermesi kasım ayını bulabilir" dedi.
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14.04.2020 - 11:25| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 13:00
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