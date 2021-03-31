Çin'in küçük Bruce Lee'si

Sadece 7 yaşında ama dövüş sanatlarında tam bir usta... Bruce Lee filmlerini izleyerek büyüyen Yang Zixuan, performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Şu an sosyal medyada 600 bin takipçisi var ve videoları izlenme rekorları kırıyor.
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NTV 31.03.2021 - 11:40| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 12:03
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