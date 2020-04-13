Çinli berber corona virüsten korunmak için düzenek üretti

Corona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle hayat normale dönmeye başladı. Yeniden berber dükkanını açan bir Wuhanlı esnaf ise virüslere karşı sıra dışı bir önlem aldı.

NTV 13.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 09:38

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