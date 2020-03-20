Çinli bilim insanları açıkladı: İşte gün gün corona virüs belirtileri
Corona virüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Onbinlerce kişiye hastalık bulaştı, tedavileri sürüyor. Hastalıkla ilgili merak edilen birçok soru var. Peki belirliteleri nelerdir? Gün gün hangi şikayetler ortaya çıkıyor? İyileşenler kaç günde hastalığı atlatıyor? Çin'de bilim insanları gün gün corona virüsün hangi belirtililerle ortaya çıktığına ilişkin araştırma yayımladı. İşte ayrıntılar...
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20.03.2020 - 16:32| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:54
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