Çinli bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı

Dünya Sağlık Örgütü 2 metre mesafenin yeterli olduğunu söylüyor ama Çin'de yapılan araştırmalara göre bu yeterli değil. Çinli uzmanlardan ezber bozan açıklama geldi "Sosyal mesafe kuralı 4 metre olmalı" İşte ayrıntılar...

NTV 16.04.2020 - 09:26 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:33

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