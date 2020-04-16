Çinli bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Dünya Sağlık Örgütü 2 metre mesafenin yeterli olduğunu söylüyor ama Çin'de yapılan araştırmalara göre bu yeterli değil. Çinli uzmanlardan ezber bozan açıklama geldi "Sosyal mesafe kuralı 4 metre olmalı" İşte ayrıntılar...
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NTV 16.04.2020 - 09:26| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:33
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