Çinli öğrenci görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabaha karşı yaşanan patlamaların ardından sirenler çalmaya başladı. Bombalanan binalar yerle bir olurken Ukraynalılar sığınaklara koştu. Kentteki Müzik Enstitüsü öğrencileri de sığınağa inenler arasındaydı. Çinli bir öğrenci sığınaktaki bekleyişlerini cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
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