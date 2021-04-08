Çizgi roman için rekor fiyat

"Action Comics "adlı çizgi romanın ilk sayısı, piyasaya çıktığı 1938'de sadece 10 sente satılıyordu. Şimdi ise dünyanın en değerli çizgi romanı konumuna gelerek 3,25 milyon dolar yani yaklaşık 26 buçuk milyon liraya satıldı. Çizgi roman, Süpermen'in kökenlerinin hikayesini içerirken, süper kahramanların türünün başlangıcı olarak kabul ediliyor. Süpermen'in yer aldığı çizgi roman'ın ilk sayısının dünyada sadece 100 nüshasının kaldığı sanılıyor. Alıcının kimliği gizli tutulurken, satıcı, rekor fiyata elden çıkarttığı çizgi romanı 2018'de 2 milyon dolara almıştı.
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NTV 08.04.2021 - 16:13| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 16:31
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