Afganistan’da ABD’nin çekilmesinin ardından geride kaotik bir ortam kaldı. Başta Amerikan medyası olmak üzere Başkan Joe Biden’ın çekilme operasyonu, faklı kesimler tarafından çok sert bir dille eleştiriliyor, hatta çekilme için ‘fiyasyo’ ifadesini kullananlar bile var. Bu eleştiriler grafik sanatçılarının çizimlerine de yansıdı. İşte çizgilerle Taliban’dan kaçış trajedisi...
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NTV 19.08.2021 - 14:00| Son Güncelleme : 19.08.2021 - 14:18
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