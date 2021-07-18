Çocuk kaçırma girişimi: Annesi oğlunu pencereden çekip aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde ailesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki bir çocuk kaçırılmaya çalışıldı. 24 yaşındaki zanlı, çocuğu kucakladığı gibi aracının arka koltuğuna bindirmeye çalıştı. Ancak anne oğlunun kaçırılmasına müsaade etmedi ve çocuğunu pencereden çekip aldı. Kısa sürede yakalanan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Araçtaki ikinci zanlı ise aranıyor.

NTV 18.07.2021 - 15:59 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 16:38

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