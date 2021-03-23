Çocuk olta yardımı ile kurtarıldı

Ukrayna'da 11 yaşındaki çocuğun üzerine çıktığı buz parçası, nehir üzerinde sürüklenince birden kendisini kıyıdan hayli uzak bir noktada buldu. Çevredekilerin yardımıyla alelacele, buz erimeden bir proje geliştirildi.. Proje, kıyıdaki bir balıkçının misinasını çocuğa göndermek ve çocuğu bu şekilde kıyıya kadar çekebilmek. İnanılmaz bir şekilde işe yarayan bu ekip çalışması ile çocuk nehrin ortasından yeniden kıyıya sağ salim çıkarıldı.
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NTV 23.03.2021 - 15:52| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 16:14
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