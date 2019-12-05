Çocukları iklim konusunda uyarmak için köpek balıklarıyla yüzen Noel Baba
Fransa'da Noel Baba kostümü giyen dalgıç akvaryumda balıklarla yüzdü. Gösteri, çocukları küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği gibi çevresel konularda eğitmeyi amaçlıyor. İşte o anlar...
05.12.2019 - 10:56| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 11:39
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