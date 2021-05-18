Çocuklarını avutmaya çalışıyordu: Filistinli 3 çocuk babası saldırılarda hayatını kaybetti
İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaşadığı bölge her gün İsrail tarafından hedef alınan Gazzeliler, özellikle de çocuklar, her an korku içinde yaşıyor. 3 çocuk babası Ahmed Mansi de, o anları videoya çekerek sosyal medyada paylaşıyordu. Son videosunu paylaştıktan 2 gün sonra İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Geriye çocuklarını sakinleştirmeye çalıştığı görüntüler kaldı.
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NTV 18.05.2021 - 17:45| Son Güncelleme : 18.05.2021 - 17:58
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