Sörf yapan keçi görenleri şaşırtıyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çocuklarla beraber sörf yapan bir keçi dalgalara meydan okuyor. Keçi bu hareketiyle çocukları mutlu ederken yardımda da bulunmuş oluyor. Çünkü aslında bu uygulma, özel eğitime ihtiyacı olan, travma yaşamış çocuklar için özel bir ders... Eğitmenler, söft tahtasındaki keçiyi gören çocukların ‘‘O yapabiliyorsa ben de yaparım’’ diye düşünerek hareket ettiğini söylüyor.
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ntv.com.tr 23.03.2021 - 15:28| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 15:59
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