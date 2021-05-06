Çöldeki Manhattan

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Şibam kasabası, ününü, kendine özgü mimari dokusuna borçlu. Yemen'in iç kesimlerinde 7 bin nüfuslu Şibam kasabası yaklaşık 5 asır önce inşa edilen kerpiç evleriyle şaşırtıyor. Bu yapılar dünyada apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
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NTV 06.05.2021 - 16:54| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 17:03
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