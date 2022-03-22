Çölleşmenin önüne geçebilmiş 5 büyük proje

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri kadar, temiz su kaynaklarının ve tarım arazilerinin doğru yönetilememesi de çölleşmeye zemin hazırlıyor. Bu konuda dünya çapında tutkulu projeler var. Aralarında belki de en heyecan verici olan, Afrika'da yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğunda dev bir orman şeridinin oluşturulma projesi. Yeşil Dev Duvar adını taşıyan proje kadar, çölleşmeye karşı başarı sağlanmış başka proje ve uygulamalar da var. NTV Dış Haberler Servisi; ağaçlandırma, sürdürülebilir arazi kullanımı, doğru su yönetimi ve dengeli tarımsal faaliyet modelleriyle, çölleşmenin önüne geçebilmiş ya da geçmeyi hedefleyen 5 büyük projeyi derledi.
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