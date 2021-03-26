Çöplerin yüzde 79'u geri dönüştürülüyor

Çevre kirliliği günümüzün en büyük sorunlarından biri. Temiz bir çevre ve enerji tasarrufu için çöplerin dönüşümü büyük önem taşıyor. İtalya Avrupa ülkeleri arasında
çöplerin dönüşümünde açık arayla bu yıl lider ülke. Peki İtalya’da çöpler nasıl toplanıyor, dönüşüme halk ne şekilde katılıyor? (Haber: Şeyda Canepa / Milano)

NTV 26.03.2021 - 11:50 | Son Güncelleme : 26.03.2021 - 12:28

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