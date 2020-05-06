Corona virüs 2019 sonundan beri dolaşımda

İngiltere'de uzmanlar virüsün üzerine yeni bir genetik inceleme yaptı. Araştırma, Covid-19'un geçen yılın sonunda ortaya çıktığını teyit etti. Virüsün beklendiği gibi mutasyona uğradığı, ancak bu değişimlerle daha az ya da daha çok ölümcül hale gelmediği sonucuna varıldı. Virüsün bulaşma hızı da değişmiyor. Araştırma, virüsün Çin dışında da ilk vakalardan çok önce dolaşımda olduğuna dair şüpheleri destekliyor.

NTV 06.05.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 18:01

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