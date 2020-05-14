Corona virüs: Almanya sınırları gevşetiyor

Almanya, 16 Mayıs'tan itibaren Covid-19 sebebiyle sınırlarda yaptığı kontrolleri gevşeteceğini, 15 Haziran'dan itibaren ise diğer Avrupa ülkeleriyle olan seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı planladığını duyurdu.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 10:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.