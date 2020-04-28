Corona virüs aşı denemesi maymunlarda başarılı oldu

Üniversiteler, araştırma merkezleri, ilaç şirketleri... Dünya çapında yüzlerce kuruluş, corona virüse karşı aşı geliştirmek için yarışıyor. Halen 100'den fazla aşı üzerinde çalışılıyor. Amerikan New York Times gazetesinde bugün yayımlanan bir makaleye göre Oxford Üniveristesi yarışı önde götürüyor. Aşı denemesi maymunlarda başarılı oldu. İişte ayrıntılar...

NTV 28.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 14:00

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