Corona virüs aşısında yeni aşama (Maymunlar üzerinde denendi)

Corona virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ABD'nin Boston kentindeki uzmanlar umutlu. Üzerinde deney yapılan maymunların bir bölümünde, aşının virüse karşı koruma sağladığı gözlendi.

NTV 24.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 15:55

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER