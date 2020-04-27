Corona virüs aşısını bulan kendini mi kurtaracak?

Corona virüse karşı aşı geliştirildiğinde nasıl dağıtılacak? Ülkeler arasında "adil" mi paylaşılacak, yoksa "aşı milliyetçiliği" mi yaşanacak? İngiliz "The Observer" gazetesi, bu konuyu gündeme getirdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 27.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 14:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.