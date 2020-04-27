Corona virüs aşısını bulan kendini mi kurtaracak?

Corona virüse karşı aşı geliştirildiğinde nasıl dağıtılacak? Ülkeler arasında "adil" mi paylaşılacak, yoksa "aşı milliyetçiliği" mi yaşanacak? İngiliz "The Observer" gazetesi, bu konuyu gündeme getirdi.

NTV 27.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 14:49

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