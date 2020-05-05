Avrupa corona virüs önlemlerini gevşetmeye başladı
İtalya ve Yunanistan dışında başka Avrupa ülkeleri de corona virüs önlemlerini gevşetmeye başladı. Fabrika çalışanları ve küçük işletmeler haftalar sonra yeniden işbaşı yaptı. Toplu taşıma hizmetleri de kaldığı yerden devam ediyor.
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NTV 05.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:43
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