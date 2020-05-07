İngiltere'de ölü sayısı İtalya'yı geçti. İngiltere, Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke konumuna geldi. İngiliz basınında "Avrupa'nın hasta adamı" yakıştırması yapılırken eleştiri oklarının hedefindeki başbakan Boris Johnson, günde 200 bin test sözü verdi.
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NTV 07.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:04
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