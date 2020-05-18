Corona virüs: Brezilya'da vaka sayısı İtalya ve İspanya'yı geride bıraktı
Brezilya'da corona virüs vaka sayısı İtalya ve İspanya'yı geride bıraktı. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkanlık sarayı önünde destekçileriyle bir araya geldi. Sao Paolo'da da kısıtlamalara karşı binlerce kişi sokağa çıktı.
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NTV 18.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 09:38
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