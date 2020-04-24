Corona virüs hava yolculuğunu yüzde 90 düşürdü

Uluslararası bir havacılık örgütü tarafından yayınlanan animasyon ile corona virüsün hava yolculuğu üzerindeki etkisi gözler önüne seriliyor. Avrupa çapında uçuş ağlarını yöneten Eurocontrol, en büyük havalimanlarının, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 90 daha az uçuşa sahip olduğunu söyledi.

ntv.com.tr 24.04.2020 - 12:11 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 12:28

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