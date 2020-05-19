İtalya yeni normale geçti. Ülkede mağazalar, restoranlar, kiliseler yeni kurallarla açıldı. Ancak kimi işletme hazır olmadığı için kimisi de müşteri olmadığı için ilk gün dükkanların sadece üçte biri kepenk açtı. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
NTV 19.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 09:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.