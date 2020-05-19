Corona virüs: İtalya'da "yeni normal" başladı

İtalya yeni normale geçti. Ülkede mağazalar, restoranlar, kiliseler yeni kurallarla açıldı. Ancak kimi işletme hazır olmadığı için kimisi de müşteri olmadığı için ilk gün dükkanların sadece üçte biri kepenk açtı. İşte ayrıntılar...

NTV 19.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 09:40

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