Corona virüs: İtalya'ya ikinci dalga uyarısı

İtalya, karantina fazla esnetilirse ikinci dalga riskiyle karşı karşıya. İngiltere'de yapılan bir araştırma, ikinci dalganın ilkinden daha ölümcül olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, temas takibinin mutlaka yapılmasını öneriyor.

NTV 07.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:08

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