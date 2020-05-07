Corona virüs: İtalya'ya ikinci dalga uyarısı

İtalya, karantina fazla esnetilirse ikinci dalga riskiyle karşı karşıya. İngiltere'de yapılan bir araştırma, ikinci dalganın ilkinden daha ölümcül olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, temas takibinin mutlaka yapılmasını öneriyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 07.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:08
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.