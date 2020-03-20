Corona virüs karantinası çevreye yaradı (Hava kirliliğinde belirgin düşüş)
Corona virüs tedbirleri kapsamında halk evlerine kapandı. Araç trafiği azaldı. Bu durumun belki de tek olumlu yani çevreye olan etkisi. Çin ve İtalya'da hava kirliliğinde belirgin bir düşüş var. Uydu fotoğrafları bunu net şekilde gösteriyor.
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NTV 20.03.2020 - 14:56| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:12
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