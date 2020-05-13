Corona virüs: Ölüm oranında Belçika ilk sırada

Dünyada corona virüs nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ancak nüfusa oranla ölüm oranları incelendiğinde durum daha farklı. Bir milyon kişiye düşen ölü sayısında Belçika ilk sırada yer alıyor. Durumun en kötü olduğu ülkeleri NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca anlattı.

NTV 13.05.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 12:07

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