Corona virüs salgını havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Uzmanlar yanıtladı

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkelerin corona virüs vakalarının ortalama yüzde 6'sını tespit edebildiğini öne sürdü. Araştırmaya göre, dünyada on milyonlarca insan corona virüse yakalanmış olabilir.

NTV 09.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 11:02

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