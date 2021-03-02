Corona virüs stresini böyle atıyorlar

Japonlar Taizhioji Tapınağı'nda buz gibi şelalenin altında, dayanabildikleri kadar, bekliyor. Böylece beden ve ruhlarının arındığına inanıyorlar. Bu geleneği uygulamak için tapınağa gelenlerin sayısında bugünlerde artış var. Tapınak, Covid-19 salgının yol açtığı stresi atmak isyetenlerle dolup taşıyor.

NTV 02.03.2021 - 11:53 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 12:05

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