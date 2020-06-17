Corona virüs yasaklarını ihlal edenlere kırbaç cezası

Corona virüs mücadelesinde altın kural, kurallara uymak. Uymayanlara verilen cezalar ülkeden ülkeye değişiyor. Vaka sayısının çok az görüldüğü Peru’da köy birlikleri, virüsün yayılmasına neden olabilecek hareketleri öyle bir cezalandırıyor ki, yapan, yaptığına yapacağına bin pişman oluyor. İşte kırbaçlı, corona ihlali cezası...
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NTV 17.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:37
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