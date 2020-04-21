Corona virüsle mücadele eden Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
Virüsle mücadeleyi sürdüren Fransa'da banliyöler hareketlendi. Paris ve Strasbourg'un banliyölerinde gençlerle polis arasında çatışmalar çıktı. Banliyölerde gerilimin tırmanması halinde bunun felaket senaryosu olacağı yorumları yapılıyor.
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NTV 21.04.2020 - 15:23| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 16:56
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